Последний раз ее видели поздно вечером 31 мая: в Кузбассе пропала без вести 13-летняя школьница

В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами и местными жителями разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома 31 мая и до сих пор не вернулась.

Сообщение о проведении розыскных мероприятий появилась на странице ОМВД России по городу Прокопьевску во «ВКонтакте». В публикации есть ориентировка с приметами пропавшей девочки.

Она вышла из дома поздно вечером три дня назад и до сих пор не появлялась. На вид подросток обычного телосложения, рост средний, волосы каштанового цвета. В момент исчезновения на нем были черная толстовка с надписями, черная юбка и колготки в сетку. Тех, кто обладает какой-либо информацией о школьнице, правоохранители просят обратиться по указанным номерам телефонов.

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