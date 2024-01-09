В Москве квартиру юриста за время праздников ограбили на 13 миллионов рублей

В Москве грабитель во время новогодних праздников вынес из квартиры ценностей и денег на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ограбление случилось на улице Зои и Александра Космодемьянских на севере столицы в период с 28 декабря по 8 января. Владельцем ограбленной квартиры является юрист адвокатского бюро «Япом».

Злоумышленнику удалось вынести из квартиры 20 тысяч евро, пять тысяч фунтов стерлингов, четыре тысячи долларов. Помимо этого, преступник забрал ювелирные изделия на общую сумму свыше 12,5 миллионов рублей.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают приметы вора, возбуждено уголовное дело.

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