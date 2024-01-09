В Обнинске 11-летний ребенок покончил с собой, лишившись планшета на каникулах

В Обнинске 11-летний мальчик покончил с собой после того, как мама лишила его планшета на новогодних каникулах. Оставшийся без игр ребенок не смог справиться с обидой на родительницу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, вечером 8 января школьник поссорился с матерью. В ходе конфликта женщина решила ограничить время нахождения сына в виртуальном пространстве и забрала у него перед сном гаджет. После этого она покинула комнату мальчика, оставив его одного.

Через время россиянка решила проведать ребенка и вновь заглянула к нему, но на тот момент он уже находился без сознания. Реанимировать его не удалось. Известно, что школьник покончил с собой. Тело был направлено в морг, а в произошедшем теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что подросток рос в полной семье и не состоял на учете в ПДН.

Ранее в Новосибирске подросток совершил суицид в новогоднюю ночь, не получив в подарок компьютер от родителей. Перед смертью он оставил записку, в которой обвинил во всем членов семьи.