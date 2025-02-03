В Москве иностранный массажист получил серьезные ожоги во время приготовления ужина

В Москве гражданин Нигерии получил сильные ожоги во время приготовления ужина в квартире. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло в ночь на 3 февраля на юго-востоке столицы. Работающий массажистом иностранец занимался приготовлением ужина в съемной квартире на улице Вертолетчиков. Мужчина поставил сковороду с маслом на плиту, после чего заснул. Проснувшись, нигериец осознал, что масло задымилось, отнес сковороду в ванну и поставил под воду. В следующий момент оно зашипело и взорвалось.

Массажиста доставили в больницу с серьезными ожогами рук и лица, а также отравлением продуктами горения.

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