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Опубликовано 03 февраля 2025, 16:37
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В Москве иностранный массажист получил серьезные ожоги во время приготовления ужина

В Москве массажист из Нигерии получил ожоги во время приготовления ужина.
В Москве иностранный массажист получил серьезные ожоги во время приготовления ужина

© Freepik

В Москве гражданин Нигерии получил сильные ожоги во время приготовления ужина в квартире. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло в ночь на 3 февраля на юго-востоке столицы. Работающий массажистом иностранец занимался приготовлением ужина в съемной квартире на улице Вертолетчиков. Мужчина поставил сковороду с маслом на плиту, после чего заснул. Проснувшись, нигериец осознал, что масло задымилось, отнес сковороду в ванну и поставил под воду. В следующий момент оно зашипело и взорвалось.

Массажиста доставили в больницу с серьезными ожогами рук и лица, а также отравлением продуктами горения.

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Также сообщалось, что в Москве мужчина загорелся при попытке вернуть бывшую супругу и детей.

Источник:mk.ru
Автор:Евгений Медведев
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