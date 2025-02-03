На Кубани агрессивная автоледи выдавила глаз беременной женщине

В Краснодаре буйная автоледи жестоко избила беременную женщину. Об этом сообщает «Кубань 24».

По информации источника, конфликт двух россиянок произошел во дворе многоэтажного дома на улице Заполярной. Женщина за рулем BMW и беременная пассажирка такси не могли решить, чей автомобиль проедет первым.

После произошедшей драки пострадавшую 40-летнюю женщину доставили в больницу. Медики зафиксировали у нее частичную потерю зрения. Жительница Краснодара написала заявление в полицию на избившую ее автоледи. Муж россиянки рассказал, что в настоящий момент его жена по-прежнему находится в больнице и почти не видит правым глазом.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

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