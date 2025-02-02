Хотел вернуть: москвич пришел в гости к бывшей жене и загорелся

В Москве местного жителя доставили в больницу с ожогами. Мужчина пришел в гости к бывшей жене и едва не сгорел заживо. Вместе с ним пострадала экс-супруга и 15-летняя дочь, передает Telegram-канал Москва 24 со ссылкой на столичную прокуратуру.

Москвич пришел к бывшей супруге домой на юго-востоке столицы. В какой-то момент мужчина загорелся. Помимо него, пламя задело женщину и ее дочь-подростка.

Из квартиры в больницу попали все трое. Сейчас им оказывается необходимая помощь. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Также журналисты выяснили, что мужчина пытался вернуть бывшую супругу. Семья распалась примерно год назад.

Ранее в Москве местная жительница получила 60% ожогов тела во время готовки ужина. У женщины внезапно загорелось платье.