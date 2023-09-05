В Москве госпитализировали с травмами 45-летнего тренера по регби Малютина

В Москве госпитализировали с травмами тренера по регби Григория Малютина. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, 45-летний спортсмен обратился в травмпункт за медицинской помощью. У него диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и ушибы лица. Из-за серьезных травм Григорию потребовалась госпитализация.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, Малютин был избит.

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