Mash: жену бизнесмена Чернышова заковали в наручники и ограбили в собственном доме

Жену бизнесмена Алексея Чернышова заковали в наручники и ограбили в собственном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, грабители проникли в дом предпринимателя в центре Москвы через кухонное окно. После этого один из злоумышленников поднялся в спальню 59-летней женщины и жестоко избил, надев на нее наручники. Неизвестные требовали от потерпевшей денег. Однако единственное, что было в доме из ценного, — ювелирные изделия. Забрав украшения, общая стоимость которых составляет 4 миллиона, грабители скрылись.

На помощь к потерпевшей пришел консьерж, который услышал ее крики и вызвал полицию и медиков. Супругу Чернышова увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами руки, ушибами и вывихом зубов.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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