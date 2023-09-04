Избили бутылкой и расстреляли из ракетницы: трое мужчин напали на продавца продуктового магазина

Трое неизвестных мужчин совершили нападение на продавца продуктового магазина в Санкт-Петербурге. Хулиганы избили работника маркета бутылкой, после чего обстреляли из ракетницы. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, передает kp.ru.

Конфликтная ситуация произошла в круглосуточном магазине Выборгского района. Поздно ночью 3 сентября трое мужчин зашли в маркет на улице Сикейроса. Там у них завязалась перепалка с продавцом, который является гражданином иностранного государства. Сначала участники ссоры выясняли отношения на словах, а потом посетители ударили работника магазина бутылкой по голове и расстреляли из ракетницы.

В результате нападения пострадавший мужчина выжил. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ожоги. Одного из подозреваемых в совершении преступления удалось задержать. Им оказался 38-летний петербуржец. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Северной столице мужчина и женщина напали на 14-летнюю школьницу. После избиения несовершеннолетняя обратилась в полицию.