В Москве госпитализировали 78-летнего князя Александра Трубецкого — прямого потомка Трубецких. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, 78-летнего Александра экстренно доставили в реанимацию одной из столичных клиник из-за проблем с легкими после перенесенной пневмонии. Вскоре его состояние удалось улучшить.

Александр Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Является членом ряда общественных организаций, а также почетным профессором МГУ.

Ранее телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Николай Дроздов перенес операцию на колене. Телеведущий провел в больнице четыре дня.