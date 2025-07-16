Телеведущего Владимира Молчанова госпитализировали в тяжелом состоянии

Телеведущего Владимира Молчанова в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, 74-летнему автору телепрограммы «До и после полуночи» стало плохо ночью. Он жаловался на сильную рвоту. Врачи предполагают, что ее спровоцировало желудочно-кишечное кровотечение.

В 2021 году Владимиру пересадили печень из-за рака, в 2022-м телеведущий перенес инфаркт. Недавно он вернулся из Израиля, где три недели находился в бомбоубежище.

На данный момент представители телеведущего не комментировали его состояние.

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