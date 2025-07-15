Николай Дроздов перенес операцию на колене

Телеведущему Николаю Дроздову сделали плановую операцию на колене. Об этом 360.ru сообщила его дочь Елена.

«Была плановая операция на одной коленке. Вторая коленка не болит, с ней все в порядке», — уточнила она.

По словам Елены, Дроздов провел в больнице четыре дня, а сейчас восстанавливается дома. Родственники телеведущего поблагодарили всех за поддержку и теплые пожелания.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Дроздова госпитализировали для замены коленных суставов. Однако, как выяснилось, операция была проведена только на одном колене.

Друг Николая Дроздова — художник Константин Мирошник — рассказал 360.ru, что зоолог чувствует себя хорошо. «Он ходил не с тростью, а со скандинавскими палками», — отметил он.

Ранее мы писали о том, что 69-летнюю ведущую Татьяну Миткову госпитализировали из-за рака. Сообщалось, что у женщины начал ослабевать иммунитет на фоне рака. Позже она сама вышла на связь и опровергла слухи о попадании в больницу.