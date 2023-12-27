В Москве двухлетнюю малышку ударила током елочная гирлянда

В Москве двухлетняя девочка пострадала от елочной гирлянды. Ее ударило током. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, 26 декабря на западе столицы малышка, будучи в комнате вместе с матерью, схватилась за разноцветные огоньки, а результате чего получила сильный удар током. После произошедшего ребенка доставили в больницу. А там врачи отметили, что у маленькой пациентки электротравма.

На данный момент девочка по-прежнему находится в клинике под присмотром медиков. Уже назначено необходимое лечение. Состояние ребенка не уточняется.

По факту случившего началась проверка. Отмечено, что семья, в которой пострадала девочка, считается благополучной.

Ранее в Тосно шестилетний ребенок попал в больницу с ожогами из-за новогодней гирлянды. Удар током несовершеннолетняя получила во время украшения дома к Новому году.

Также недавно в Омске двое детей и бабушка заживо сгорели в доме из-за неисправной гирлянды. Пенсионерка и браться-близнецы не смогли выбраться из горящего помещения.