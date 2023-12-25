В Омске двое детей и бабушка заживо сгорели в доме из-за неисправной гирлянды

В Омске двое детей и их бабушка сгорели в доме в садовом товариществе «Березовая роща» в поселке Береговом. По предварительной информации, к возгоранию привела включенная неисправная гирлянда на новогодней елке. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Как стало известно, пожар произошел днем 25 декабря. В доме проживала семья с пятью детьми, но, когда начал распространяться огонь, внутри находились только трое из них – братья-близнецы и их сестра. Старшие сыновья отсутствовали. Первой на пожар среагировала мать несовершеннолетних. Она схватила четырехлетнюю дочь и выбежала на улицу, а вот двое мальчиков и их 61-летняя бабушка выбраться не смогли.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Предварительно, люди погибли из-за электрической гирлянды, которая являлась украшением новогодней елки. Точная причина будет названа после экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее по Ростовом в пожаре сгорели двое детей, которых мать забрала из детского дома. Семья воссоединилась всего на 5 дней.