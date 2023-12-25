Госпитализировали с ожогами третьей степени: новогодняя гирлянда ударила током шестилетнюю девочку

Шестилетняя девочка находится под присмотром врачей после того, как получила травму во время украшения новогодней елки в Тосно. Электрическая лента ударила ребенка током, передает 78.ru.

Девочка занималась украшением новогоднего дерева накануне, 24 декабря. В какой-то момент ребенок закричал и заплакал — гирлянда по какой-то причине ударила его током. Мать несовершеннолетней, услышав дочь, бросилась к ней. В итоге дошкольнице пришлось вызывать врачей. При осмотре у нее диагностировали ожоги третьей степени. Сейчас ребенок находится под присмотром медиков и бабушки. Мама пострадавшей вынуждена сидеть дома с другим ребенком.

«Переключала режимы гирлянды. Держала в руках переключатель. Потом я услышала крик. Гирлянду в итоге выбросила. Раньше к ее работе не было никаких претензий. Думаю, что какая-то неисправность в самом переключателе», — поделилась мнением мать.

Ранее в Омске двое детей и их бабушка сгорели в доме в садовом товариществе. Пожар начался из-за новогодней гирлянды.