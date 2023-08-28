В Москве два сына больше месяца устраивали пьяные вечеринки рядом с трупом отца

В Москве два сына больше месяца устраивали пьяные вечеринки рядом с телом умершего отца. Тревогу забили соседи, почувствовавшие в подъезде трупный запах. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, двум взрослым мужчинам – 51 и 58 лет было все равно на то, что рядом в жилище гнил труп родителя. Они больше месяца распивали алкоголь и веселились в квартире, где скончался отец.

Соседи почувствовали странный запах в подъезде и позвонили в полицию, а потом вызвали спасателей. Сотрудникам пришлось вскрывать дверь, за которой была страшная находка.

Оказалось, что в квартире были два сына, которые выпивали. А рядом лежало тело их отца – мужчине 84 года. Тело лежало давно, так полагают специалисты. Скорее всего он умер от естественных причин, следов насилия обнаружено не было. До сих пор остается загадкой, почему взрослые мужчины продолжали жить с трупом и ничего не предпринимали.

Похожая история произошла в Петергофе. Там забытый труп 64-летней пенсионерки три недели разлагался в квартире. Только недавно родственница умершей обнаружила разлагающееся тело. Ей позвонили соседи и сказали, что заметили на площадке трупный запах.

Ранее мы писали о том, как в Ленобласти женщина зарубила топором сожителя, который запрещал ей выпивать. Ссора между сожителями закончилась убийством мужчины. В полицию обратилась женщина, обнаружившая накрытый скатертью труп. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность погибшего. Им оказался 63-летний местный житель.