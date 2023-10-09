В Москве девочка получила перелом основания черепа после падения ветки тополя

В Москве трехлетняя девочка получила перелом основания черепа во время прогулки в парке «Крылатские холмы». На ребенка упала сорванная сильным порывом ветра ветка тополя.

Как пишет mk.ru, мама девочки 8 октября обратилась в травмпункт детской поликлиники, где медики диагностировали ребенку тупую травму живота. Тяжелое повреждение головы врачи не заметили, но рекомендовали родителям пройти более тщательное обследование в больнице.

В ходе осмотра в стационаре у малышки выявили перелом основания черепа и разрыв селезёнки, ее экстренно госпитализировали. По данным издания, родители пострадавшей девочки не планируют выдвигать претензии городским службам.

8 октября экстренные службы Москвы рекомендовали жителям столицы воздержаться от пребывания на улице до 9 утра понедельника из-за сильного ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

Ранее мы писали, что утром 8 сентября на 19-летнего велосипедиста родом из Узбекистана упала ветка дерева.

Похожий случай также произошел в Калужской области. Ненастье стало причиной гибели шестилетней девочки и 49-летнего мужчины. Взрослый и ребенок прятались от непогоды в палатках в момент, когда на них упало дерево, поваленное молнией.