Трехлетняя девочка пострадала из-за погодного явления: малышку госпитализировали с серьезными травмами

Велосипедист и трехлетний ребенок были госпитализированы после падения веток из-за сильного ветра в столице. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, утром 8 сентября на 19-летнего велосипедиста родом из Узбекистана упала ветка дерева. А через несколько часов в одном из московских парков от падения ветки пострадала трехлетняя девочка.

Жертв погодного явления доставили в медучреждение. Малышке диагностировали серьезные травмы головы и живота.

Похожий случай произошел в Северной столице. Будущая мама устроила вместе с супругом гендер-пати. Семейный праздник закончился поездкой в больницу, поскольку на беременную женщину упала большая старая ветка.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка умерла после того, как ей сделали прививку от дифтерии, столбняка и коклюша. Вакцинация сказалась на состоянии ребенка, поэтому малышку оставили под наблюдением медиков. Однако 28-летняя мать посчитала, что сможет сама вылечить дочь, и отказалась от госпитализации. Спустя некоторое время девочке стало только хуже. Родительница снова обратилась за помощью врачей, но спасти ребенка не удалось.