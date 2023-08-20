Оба погибли: дерево рухнуло после удара молнии на палатки с шестилетней девочкой и мужчиной

Ненастье, разыгравшееся в Калужской области, стало причиной гибели шестилетней девочки и 49-летнего мужчины. Взрослый и ребенок прятались от непогоды в палатках в момент, когда на них упало дерево, поваленное молнией, передает Ura.ru со ссылкой на заявление Следственного комитета.

Трагедия произошла на базе отдыха «Митино» в Тарусском районе. По данным правоохранителей, в ночь на воскресенье сильно ухудшились погодные условия. Одна из молний ударила в дерево, которое рухнуло на палатки с отдыхающими. В результате случившегося погиб взрослый мужчина и юная туристка. Еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что на территории базы отдыха проходил слет байкеров. На ночь они установили палатки. По факту гибели мужчины и шестилетней девочки возбуждено уголовное дело.

Ранее в Оренбурге восьмилетняя школьница получила смертельные травмы после падения бетонной плиты. Теплотрасса, где произошла трагедия, является излюбленным местом у оставшихся без присмотра детей.