В Москве дайвера засосало в фильтровую трубу бассейна, труп нашли спустя час

В Москве погиб дайвер, занимавшийся чисткой бассейна в Олимпийской деревне. Его рука застряла в фильтровой трубе, и он уже не смог выбраться. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По информации источника, 56-летний пловец неоднократно занимался наведением порядка в шестиметровом бассейне. Однако вечером 27 сентября что-то пошло не так. Его рука попала в фильтровую трубу и плотно там засела. Мужчина до последнего пытался ее достать, но в итоге воздух в его баллоне закончился.

Тело дайвера нашел инструктор по плаванию спустя час после того, как россиянин задохнулся. На данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Москве возле станции метро ограбили и изнасиловали 29-летнюю девушку. Кроме того, как рассказала пострадавшая, ей еще были нанесены серьезные удары, из-за которых она потеряла зуб.

Также недавно стало известно, что тайские спасатели обнаружили тело россиянина, который погиб из-за лопастей катера. Бездыханного 22-летнего мужчину выбросило на камни лицом вниз у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан.