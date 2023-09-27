29-летнюю девушку ограбили и изнасиловали в оживленном месте Москвы вблизи метро

В оживленном месте Москвы ограбили и изнасиловали 29-летнюю девушку. Инцидент произошел в парке, расположенном вблизи станции метро Маяковская.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Изнасилование случилось 27 сентября в парке на Оружейном переулке. Сначала девушку избили, затем изнасиловали. У потерпевшей выбит зуб.

По факту случившегося начата проверка. Правоохранители ищут злоумышленника.

Ранее сообщалось, что 66-летний мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку в поселке Ромашки Ленинградской области. По словам матери, зимой мужчина, работающий дворником, совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Несколько дней назад он повторил это и пригласил ребенка в гости, где применив силу изнасиловал.

Полиция незамедлительно отреагировала на обращение матери. Мужчину задержали и поместили в изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело.