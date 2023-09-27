Тайские спасатели нашли тело россиянина, который погиб из-за лопастей катера, об этом пишет РИА Новости.

Накануне стало известно о гибели двух человек на одном из пляжей Паттайи. По информации журналистов, жертвами стали два человека - жительница Таиланда и россиянин. Девушку нашли мертвой на берегу пляжа во вторник, 26 сентября. А вот мужчину спасателям обнаружить сразу не удалось.

27 сентября тайская газета Bangkok Post сообщила, что тело 22-летнего мужчины выбросило на камни лицом вниз у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан. Первым тело обнаружил местный житель, который и вызвал полицию. На спине, плече и шее россиянина полиция обнаружила порезы от лопастей винта. Тело молодого человека было найдено примерно в 60 метрах от того места, где его сбила лодка.

Напомним, происшествие случилось, когда отдыхающие заплыли за буйки. В вечернее время их не заметил штурман катера, лопасти которого нанесли паре травмы, несовместимые с жизнью. Владельца катера уже арестовали, полиция ведет следственные действия.

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