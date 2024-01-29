В Москве человек обварился кипятком в подъезде дома из-за прорыва трубы

В Москве в одном из многоквартирных домов произошел прорыв трубы с кипятком, в результате чего пострадал один человек. Он получил ожоги прямо в подъезде. Об этом сообщает ИА Регнум.

Источник издания рассказал, что авария была зафиксирована по адресу улица Шоссейная 27 в Печатниках. Первый этаж многоэтажки затопило кипятком. Из-за этого, по словам информатора, было невозможно ни войти, ни выйти из дома. Известно, что горячая вода ошпарила ноги одного из людей.

После случившего пострадавшего человека пришлось госпитализировать. У него диагностировали ожоги. Подробности его состояния не раскрываются. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тюмени девушка обварилась кипятком, провалившись в яму. Родственник россиянки рассказал, что место, где она упала, не было ограждено.

Также недавно в Петербурге умерли мужчина и женщина, попавшие в больницу с ожогами после принятия ванны. В 2023 году в северной столице наблюдалась целая череда смертей от кипятка.