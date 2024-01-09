В Петербурге умерли мужчина и женщина, попавшие в больницу с ожогами после мытья

В Петербурге зафиксированы два случая смерти после принятия ванны. Ровесники – мужчина и женщина - попали в больницу в разные дни с ожогами после мытья.

Подробности приводит «Фонтанка».

Первый погибший – 81-летний пенсионер, проживающий на улице Червонного Казначейства. Он оказался в кипятке накануне Рождества. Тогда же мужчину госпитализировали, а 8 января его не стало.

Тогда же умерла его ровесница, проживавшая в квартире на проспекте Художников. Женщина обварилась в середине декабря и два дня пролежала в ванне, так как не могла выбраться. Ее нашел внук. Пенсионерку доставили в больницу с 52% ожогов.

В марте 2023 года мы сообщали о череде смертей от кипятка в северной столице. За три недели в Петербурге умерли 4 человека: это женщины 30, 54, 82 и 92 лет.