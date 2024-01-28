В Тюмени девушка обварилась, провалившись в яму с кипятком. Об этом сообщает 72.ru.

Утром 28 января на улице 50 лет ВЛКСМ в яму с кипятком провалилась жительница Тюмени. О происшествии рассказал родственник пострадавшей. По словам мужчины, никаких ограждений на месте прорыва теплотрассы не было.

О том, что кипяток прорвало на улице, сообщили и местные жители. Одна из женщин рассказала, что позвонила в 8 утра на горячую линию, чтобы оставить сообщение о прорыве, однако на место никто так и не приехал.

«В 08:17 хотела оставить заявку об аварии, у подъезда было все в кипятке, асфальт опять провалился. На мой звонок сказали, что заявку ранее уже создали. Никто не приехал, не огородил, аварию не начали устранять», — рассказала она.

В итоге место утечки огородили только после происшествия с девушкой. В пресс-службе обслуживающей компании заявили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшей. Сейчас она с ожогами находится в реанимации.

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