В Москве автомобиль влетел в здание Боткинской больницы. Об этом сообщает портал Life.ru.

По информации источника, 22 августа 2023 года в здание медицинского учреждения врезался автомобиль Rover 75. На данный момент выясняются причины и обстоятельства аварии.

Известно, что пострадавшего в аварии водителя госпитализировали в Боткинскую больницу.

Ранее мы писали о том, что в Междуреченске женщина за рулем авто с мужем на капоте протаранила другую машину. Из-за ссоры с супругом местная жительница решила уехать из дома. Однако возлюбленный решил ее остановить и встал перед машиной. Женщина никак не отреагировала на это и нажала на газ. Подобный поступок привел к тому, что потерпевшего выкинуло на проезжую часть.

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