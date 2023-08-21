Сломала пополам: женщина за рулем отомстила мужу, который зацепился на капоте ее машины

В Междуреченске женщина так разозлилась на мужа, что устроила аварию. Она была за рулем, а мужчина зацепился за капот. Тогда она нажала на газ и протаранила другой автомобиль. Избранника выкинуло на дорогу. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, все произошло с супругами из Кузбасса. Они поссорились и выясняли отношения. Женщина в порыве злости собралась уехать из дома, но муж хотел ее остановить, поэтому встал перед машиной. Возлюбленная не отреагировала на это и нажала на газ. На полной скорости она поехала с мужем на капоте.

В Сети появились кадры инцидента. На них видно, как машина с человеком на капоте догнала стоявший впереди автомобиль и буквально протаранила его. Мужчину выкинуло на проезжую часть. Отмечается, что он находится в реанимации. Женщину задержали полицейские.

Ранее мы писали о том, как в Италии женщина отрезала ножом половой орган насильнику во время нападения. Дама не только знала насильника, но и имела с ним отношения, а также родила от него дочь. Бывшие влюбленные расстались, хотели поговорить по поводу общей опеки, но не нашли общий язык. Во время очередной встречи мужчина предложил бывшей избраннице помириться и заняться сексом. Она отказалась.