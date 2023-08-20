Женщина торопилась на место гибели мужа и погибла в ДТП
28-летняя жительница Омска разбилась насмерть, спеша на место гибели супруга.
В Омске в один день с разницей в несколько часов произошла ужасная трагедия. В семье сразу умерли двое — отец и мать полугодовалого малыша.
Как пишет Telegram-канал Shot, 30-летний мужчина ушел из жизни. Об этом узнала его 28-летняя супруга и поспешила на место гибели. Она села в свой автомобиль и не успела доехать.
Женщина столкнулась с другим проезжающий автомобилем, за рулем которого был 21-летний парень. В ходе ДТП женщина умерла, а пассажиры второй машины получили травмы.
Отмечается, что супруги были остеопатами и мануальными терапевтами, у них был свой собственной центр восстановительных практик.
Ранее мы писали, что пилот умер за несколько минут до полета на самолете.