Женщина торопилась на место гибели мужа и погибла в ДТП

В Омске в один день с разницей в несколько часов произошла ужасная трагедия. В семье сразу умерли двое — отец и мать полугодовалого малыша.

Как пишет Telegram-канал Shot, 30-летний мужчина ушел из жизни. Об этом узнала его 28-летняя супруга и поспешила на место гибели. Она села в свой автомобиль и не успела доехать.

Женщина столкнулась с другим проезжающий автомобилем, за рулем которого был 21-летний парень. В ходе ДТП женщина умерла, а пассажиры второй машины получили травмы.

Отмечается, что супруги были остеопатами и мануальными терапевтами, у них был свой собственной центр восстановительных практик.

Ранее мы писали, что пилот умер за несколько минут до полета на самолете.