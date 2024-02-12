В Москве арестовали курьеров, которые похитили около 50 млн рублей у генерала

Суд в Москве отправил под стражу четырех курьеров, которых обвиняют в хищении порядка 50 млн рублей у генерала-майора в отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Отмечается, что 80-летний россиянин вместе со своей супругой перевели мошенникам 49,9 млн рублей. По предварительным данным, аферисты под видом сотрудников силовых структур и банка рассказали супружеской паре, что средства якобы могут похитить со счетов, поэтому их необходимо срочно «обезопасить».

Через некоторое время сотрудники полиции смогли задержать четырех подозреваемых в мошенничестве. Выяснилось, что все задержанные работали курьерами в столице. Им предъявили обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Суд принял решение отправить мошенников под стражу.

Ранее мы писали, что в Нальчике мужчина разбил телефон и нос своей возлюбленной за смех над шутками приятеля.

Также стало известно, что в Индонезии 30-летнего футболиста убило молнией во время матча.