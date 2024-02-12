Футболиста убило молнией во время матча

В Индонезии 30-летний футболист погиб после удара молнии во время матча. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание VOI.

10 февраля в Бандунге состоялся матч на стадионе «Силиванги», во время которого умер спортсмен. Отмечается, что первый удар молнии никого не задел, а второй попал прямо в игрока. После произошедшего он упал и потерял сознание. Увидев это, футболисты и медицинские сотрудники оказали ему первую помощь. Потерпевший был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спортсмен умер, не приходя в сознание.

По информации источника, это не первый случай, когда в футбольное поле на стадионе «Силиванги» ударяла молния.

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