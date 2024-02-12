На Кавказе мужчина разбил телефон и нос своей девушке из-за ревности к другу

В Нальчике 27-летний мужчина разбил нос своей девушке из-за ревности к его другу. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, россиянка приехала в столицу Кабардино-Балкарии вместе со своим молодым человеком, который решал в городе рабочие вопросы. Мужчина захотел за одно увидеться со старыми приятелями, вследствие чего вся компания решила посетить караоке.

Когда возлюбленные вернулись домой, мужчина устроил серьезную беседу с девушкой. Ему показалось, что та была слишком вежлива с его товарищами. Вдобавок он был недоволен тем, что его избранница смеялась над шутками друга.

Девушка попыталась успокоить его, но россиянин схватил ее телефон и разбил его об стену, а затем сломал ей нос. Вскоре пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

Агрессор признал свою вину и раскаялся. Ему дали условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью.

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