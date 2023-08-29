В Москве 9-летняя девочка попала в больницу после сушки волос феном. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации источника, перед сном потерпевшая приняла душ и решила высушить волосы феном. Взяв в руки устройство, школьница получила сильный удар током.

Родители пострадавшей незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Осмотрев девочку, врачи приняли решение о ее госпитализации. В местной больнице у девочки диагностировали электротравму и ожог третьей степени.

По предварительным данным, потерпевшая получила травмы из-за оголенных проводов. На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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