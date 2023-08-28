Упал на землю и стал кричать от боли: восьмилетний мальчик свалился в яму с кипятком

Сотрудники скорой помощи экстренно госпитализировали восьмилетнего мальчика после прорыва канализации с горячей водой в Москве. Несовершеннолетний получил серьезные ожоги, упал на землю и стал кричать от боли, передает mk.ru.

Медики получили сообщение о травмировании ребенка сегодня, 28 августа, около пяти часов вечера. Мальчик с другими детьми играл на Саратовской улице. В какой-то момент произошел обвал грунта. Несовершеннолетний провалился вместе с газоном в яму с кипятком. По счастливому стечению обстоятельств, он успел среагировать и быстро выбрался из воды. Однако невредимым остаться не получилось.

В результате случившегося юный житель столицы получил серьезный ожог ноги. По словам очевидцев, мальчик испытал настолько сильную боль, что упал на землю и стал кричать. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего и диагностировали у него ожог второй-третьей степени. С серьезной травмой мальчика доставили в больницу.

По предварительной информации, обвал грунта мог произойти из-за прорыва канализации с горячей водой. Вскоре это предстоит проверить сотрудникам правоохранительных органов.

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