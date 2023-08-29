В Петербурге двухлетний мальчик получил смертельный удар током от переходника

В Санкт-Петербурге скончался двухлетний ребенок, которого ударило током от переходника. Сначала он впал в кому, но спустя несколько часов он все-таки умер. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, мальчик играл с переходником и хотел его разобрать, когда тот был подключен в розетку. В итоге он получил мощный удар током, после которого его состояние оказалось критическим. Медики сразу же поместили пострадавшего в реанимацию. Они делали все, чтобы спасти ему жизнь, но все оказалось бесполезно. На следующий день после попадания в больницу его сердце остановилось.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые проверки. Пока удалось узнать, что, предварительно, во время игр с розеткой мальчик находился без присмотра взрослых.

Ранее в Москве восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком, образовавшуюся после прорыва канализации. Ребенок выжил, но получил серьезные ожоги. Отмечалось, что это удалось благодаря тому, что он смог вовремя среагировать и выбраться из горячей воды.