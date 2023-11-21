В Москве 35-летний вор-рецидивист украл шубу с витрины магазина и продал ее. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, 35-летний приезжий мужчина похитил с витрины магазина на Комсомольской площади дорогостоящую шубу, спрятал ее в рюкзак и скрылся. Злоумышленник продал верхнюю одежду за 230 тысяч и потратил полученные средства.

Отмечается, что полицейским удалось задержать мужчину, который ранее был неоднократно судим за аналогичные деяния. «Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД РФ Владимир Васенин.

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