Забрали несколько айпадов, немного наличных с ресепшена: подростки ограбили тату-салон

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ограбления тату-салона в Екатеринбурге. К совершению преступления причастна банда подростков. Несовершеннолетние попали на камеру видеонаблюдения, когда проникали в студию, передает Ura.ru.

Кадры ограбления салона оказались в распоряжении журналистов. На них видно, как подростки поздно ночью проникают в помещение, предварительно разбив окно. Один из членов банды поранил руку о стекло — на полу остались пятна крови.

По словам работников салона, несовершеннолетние грабители устроили беспорядок внутри, видимо, в поисках денег. В итоге подросткам все же удалось найти немного наличных, которые лежали на ресепшене. Кроме того, они взяли с собой несколько планшетов iPad, а после вылезли наружу через окно.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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