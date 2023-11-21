В Курске мужчина на ходу запрыгнул в салон такси, головой выбив стекло. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В распоряжение источника попали кадры, на которых заметно, что в машину прямо на ходу ворвался окровавленный человек. Для того, чтобы попасть в салон, он разбил стекло двери головой.

Несмотря на внезапность ситуации, таксист сумел сохранить самообладание. Водитель не стал выгонять пассажира. Вместо этого он сообщил о произошедшем диспетчеру, а затем выехал на оживленную дорогу и дождался приезда скорой помощи и полиции. По предварительным данным, ворвавшийся в такси мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге водитель такси протащил по асфальту беременную пассажирку. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Москве под зданием ресторана нашли останки более 10 человек.