В Москве 17-летняя девушка умерла после операции на челюсти

17-летняя девушка умерла после операции на челюсти в Москве. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Жительница Пензы с врожденной патологией верхней челюсти умерла в Морозовской детской больнице, куда ее перевели из частной клиники месяц назад. По предварительным данным, во время хирургического вмешательства произошло осложнение с массивной кровопотерей, после чего состояние девушки резко ухудшилось. Несмотря на усилия реаниматологов, спасти пациентку не удалось.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают, имели ли место нарушения медицинских протоколов при проведении операции. Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что петербурженка сделала две пластические операции и умерла через 19 дней. Ей выполнили подтяжку груди и пластику живота.

Также стало известно о смерти девочки после того, как ей вырезали молочную железу в частной клинике. После удаления стало известно, что диагноз поставлен неправильно.