Диагноз был ошибочным: девочка умерла после того, как ей вырезали молочную железу в частной клинике

В Бишкеке 15-летняя девочка умерла после операции в частной клинике. Ей вырезали молочную железу. Однако после удаления стало известно, что диагноз поставлен неправильно.

О случившемся рассказала депутат Айсулуу Мамашова на заседании парламентского комитет, передает mk.ru. По ее словам, у юной пациентки частной клиники диагностировал «рак молочной железы».

После хирургического вмешательства врачи поняли, что ошиблись, но уже было слишком поздно, и девочка умерла. Впоследствии специалисты установили, что школьница страдала от другой формы онкологического заболевания.

Также во время выступления Мамашова отметила, что в Кыргызстане участились случаи некомпетентности врачей в частных клиниках. Особенно это касается случаев лечения детей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина скончалась после пластической операции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.