В Москве 16-летнюю девочку изнасиловали в пункте выдачи заказов маркетплейса

В Москве 16-летнюю девочку изнасиловали в пункте выдачи заказов известного маркетплейса OZON. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, преступление было совершено 27 марта на улице Сходненской. Около семи часов вечера подросток решила получить свой заказ и отправилась в ПВЗ, где работал 24-летний сотрудник. Предварительно, молодой человек схватил несовершеннолетнюю и надругался над ней.

После случившегося девочка вернулась домой и рассказала обо всем матери, а женщина решила сразу же обратиться в полицию. Подозреваемого задержали в тот же вечер. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Выяснилось, что сотрудник пункта выдачи заказов уже был судим в 2018 году. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге индус-инженер домогался несовершеннолетних в магазине косметики. По предварительной информации, жертвами мужчины стали дети 10-ти и 17-ти лет. Он приставал к ним с разницей в два часа.

Также недавно в Башкирии педофил-рецидивист заманил первоклассницу в подвал и изнасиловал.