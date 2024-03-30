С разницей в два часа совершил развратные действия: индуса задержали за домогательства в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Индии в Санкт-Петербурге. Мужчина подозревается в педофилии, передает Kp.ru.

Стражи порядка узнали о случившемся от родителей несовершеннолетних. Так, по словам взрослых, в отношении их детей 17 и 10 лет некий мужчина восточной наружности совершил развратные действия с разницей в два часа. Незнакомец приставал к жертвам в магазине косметики.

Через некоторое время полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого педофила. Им оказался 33-летний гражданин Индии, который приехал в Петербург трудиться на швейной фабрике. В настоящий момент с мужчиной работают правоохранители.

Ранее в Башкирии педофил изнасиловал первоклашку в подвале. Злоумышленник заманил девочку в помещение разговором о котятах.