Обещал показать котят: педофил-рецидивист заманил первоклассницу в подвал и изнасиловал

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту изнасилования семилетней девочки в селе Кандры Республики Башкортостан. По подозрению в совершении преступления задержали мужчину, который уже привлекался к ответственности за педофилию, передает РЕН ТВ.

По данным СМИ, в день инцидента первоклассница возвращалась из учебного учреждения домой. По дороге ей повстречался незнакомый мужчина. Он предложил девочке посмотреть на котят, которые якобы находятся в подвале. Та согласилась, и вместе они спустились в помещение. Там злоумышленник изнасиловал несовершеннолетнюю.

Через некоторое время его задержали. Подозреваемым в совершении преступления оказался 23-летний житель города Туймазы. Он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Во время допроса мужчина дал признательные показания.

Ранее в Санкт-Петербурге сожитель бабушки надругался над тремя ее внуками. Жертвами педофила стали дети шести, пяти и трех лет.