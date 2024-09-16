В московском торговом центре упал лифт с пассажирами

В московском торговом центре «Афимолл» упал лифт. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в результате ЧП пострадали три человека. Им удалось самостоятельно выбраться из упавшего лифта.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы.

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