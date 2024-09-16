Опубликовано 16 сентября 2024, 17:551 мин.
В московском торговом центре упал лифт с пассажирами
SHOT: в торговом центре «Афимолл» в Москва-Сити упал лифт .
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В московском торговом центре «Афимолл» упал лифт. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным источника, в результате ЧП пострадали три человека. Им удалось самостоятельно выбраться из упавшего лифта.
В настоящий момент на месте работают экстренные службы.
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