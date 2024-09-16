СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 16 сентября 2024, 17:55
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В московском торговом центре упал лифт с пассажирами

SHOT: в торговом центре «Афимолл» в Москва-Сити упал лифт .
В московском торговом центре упал лифт с пассажирами

© Freepik

В московском торговом центре «Афимолл» упал лифт. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в результате ЧП пострадали три человека. Им удалось самостоятельно выбраться из упавшего лифта.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы.

Ранее мы писали, что в Подмосковье подросток-зацепер упал с крыши электрички после удара током.

Также сообщалось, что в Свердловской области школьница пошла провожать подругу и была найдена в тяжелом состоянии.

Источник:Life.ru
Автор:Евгений Медведев
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