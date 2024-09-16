На Урале школьница пошла провожать подругу и была найдена в тяжелом состоянии

В Свердловской области 12-летняя школьница пошла провожать подругу и не вернулась домой. Об этом пишет E1.ru.

По информации источника, девочка провожала еще одну школьницу до остановки около 20 часов вечера. Позднее стало известно об исчезновении, и специалисты проверили всех знакомых. Во время поисков были задействованы кинологи. Примечательно, что до этого юная россиянка не убегала из дома.

Через некоторое время школьницу обнаружили в селе Мостовском, на поле. Предполагается, что, когда девочка возвращалась домой, на нее напали. Когда пострадавшую обнаружили, она находилась в тяжелом состоянии. Сейчас несовершеннолетней оказывают всю необходимую помощь.

Предварительно, у девочки травма головы. Соседи считают, что на нее напали. При этом жители Мостовского признаются, что каких-либо подобных инцидентов за последнее время не происходило.

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