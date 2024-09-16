Российский подросток свалился с крыши электрички после удара током

В Подмосковье 13-летний подросток-зацепер получил удар током после того, как забрался на крышу электрички. Об этом пишет Telegram-канал «Типичное Щелково».

Уточняется, что ЧП произошло на станции Щелково. Как рассказали очевидцы, несовершеннолетний забрался на крышу электропоезда, после чего подростка ударило током. Предварительно, мальчик схватился рукой за провод под напряжением.

От сильного удара юноша рухнул с крыши электрички, на место была вызвана бригада скорой помощи. В настоящий момент подробности о состоянии пострадавшего отсутствуют.

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