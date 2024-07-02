В московском метро женщина с ножом напала на пассажирку в хиджабе

В московском метро женщина с ножом накинулась на пассажирку в хиджабе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером на станции метро «Коломенская». Люди, находившиеся рядом, смогли задержать агрессивную горожанку, впоследствии передав ее дежурной по станции.

Уточняется, что жертва нападения отделалась испугом, злоумышленнице не удалось нанести удар ножом. В настоящий момент правоохранители устанавливают другие детали произошедшего.

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