СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 01 июля 2024, 17:56
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Четырехлетний мальчик сжег ступни на пляже в Подмосковье

Четырехлетний мальчик получил ожоги стоп, пройдя по углям на пляже в Подмосковье.
Четырехлетний мальчик сжег ступни на пляже в Подмосковье

© Freepik

На пляже в Подмосковье четырехлетний мальчик сжег ступни, наступив на раскаленные угли. Ребенок отдыха с родителями – в отношении них начата проверка.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на пляже Исаакиевского озера в Орехово-Зуеве. Мальчик наступил на угли – как полагает издание, это случилось из-за недосмотра со стороны взрослых.

В больнице у мальчика диагностировали ожог II степени, площадь поражения обеих стоп составила 2%.

Случившееся заинтересовало полицию. Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка загорала на пляже и получила 60% ожогов. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
ожог
дети
здоровье