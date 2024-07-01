Четырехлетний мальчик сжег ступни на пляже в Подмосковье

На пляже в Подмосковье четырехлетний мальчик сжег ступни, наступив на раскаленные угли. Ребенок отдыха с родителями – в отношении них начата проверка.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на пляже Исаакиевского озера в Орехово-Зуеве. Мальчик наступил на угли – как полагает издание, это случилось из-за недосмотра со стороны взрослых.

В больнице у мальчика диагностировали ожог II степени, площадь поражения обеих стоп составила 2%.

Случившееся заинтересовало полицию. Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка загорала на пляже и получила 60% ожогов. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию.