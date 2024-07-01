Опубликовано 01 июля 2024, 17:56
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Четырехлетний мальчик сжег ступни на пляже в Подмосковье
Четырехлетний мальчик получил ожоги стоп, пройдя по углям на пляже в Подмосковье.
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На пляже в Подмосковье четырехлетний мальчик сжег ступни, наступив на раскаленные угли. Ребенок отдыха с родителями – в отношении них начата проверка.
Подробности сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на пляже Исаакиевского озера в Орехово-Зуеве. Мальчик наступил на угли – как полагает издание, это случилось из-за недосмотра со стороны взрослых.
В больнице у мальчика диагностировали ожог II степени, площадь поражения обеих стоп составила 2%.
Случившееся заинтересовало полицию. Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.
Ранее сообщалось, что в Петербурге девушка загорала на пляже и получила 60% ожогов. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию.