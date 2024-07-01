Доказал, что она для него никто: мужчина убил любовницу и ее дочь на глазах у жены

Суд в Московской области вынес решение по делу об убийстве женщины и ее дочери. По обвинению в совершении преступления был задержан ухажер россиянки. Как выяснило следствие, мужчина расправился с любовницей, чтобы доказать супруге, что та для него никто, передает РЕН ТВ.

Все случилось после того, как жена обвиняемого в убийстве застукала его с другой женщиной. Мужчина, не желая терять супругу, решил доказать ей свою преданность путем убийства оппонентки. Он выстрелил в любовницу, но, как потом выяснилось, лишь ранил. Затем россиянин расправился с дочкой женщины — ее задушили подушкой.

От тел надо было избавиться. Поэтому убийца принял решение закопать их. В итоге раненая любовница была погребена заживо вместе с мертвой дочкой. За совершенное преступление мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы.

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