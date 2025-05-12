В московском метро 62-летний пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей ногу

Мужчина упал на женщину в московском метро и сломал ей ногу. Источник РЕН ТВ сообщил, что россиянин был в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что пьяный 62-летний пассажир навалился на женщину при спуске на эскалаторе. По данным информатора, пострадавшая была тоже в состоянии алкогольного опьянения.

После случившегося женщине диагностировали открытый перелом голени. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего организована проверка для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Подмосковье алабай напал на шестилетнего ребенка. Мать пострадавшего рассказала, что собака сделала дыру в заборе, после чего набросилась на мальчика. Его доставили в больницу с ссадинами на плече и голове.

Также недавно в Дагестане трехлетний мальчик пропал после того, как ушел кататься на велосипеде. Возбуждено уголовное дело.