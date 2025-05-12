Мать рассказала о нападении алабая на ее шестилетнего ребенка в Подмосковье

В Подмосковье алабай прокопал дыру под забором и напал на шестилетнего ребенка. Мать мальчика рассказала в беседе с 360.ru, что ему потребовалась помощь врачей.

По данным источника, все произошло вечером 9 мая в городе Шатура. Семья была на прогулке и возвращалась домой. В какой-то момент они увидели, что из-под забора дома соседей вылезли несколько больших собак.

«Сказала дочке: „идем тихо“. Пройдя еще пару шагов замечаю, что дальше под забором раскопанная собаками дыра больше, и вылезает третья собака — алабай. И бежит на моего сына», — поделилась женщина.

Алабай повалил ребенка, стоящего с велосипедом, и начал кусать. Мать поспешила помочь и звала супруга.

«Слава богу муж был на улице у дома, прибежал на помощь. Потом вышел сосед, хозяин собаки. Позже мы вызвали скорую и полицию», — вспомнила мать пострадавшего.

У ребенка обнаружены ссадины плеча и головы, ему понадобилась помощь врачей. По факту случившегося организована проверка. По ее результатам будут применены меры.

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